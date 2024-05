Fermín: “Xavi me hizo jugar en el primer equipo, que era mi sueño”.

Fermín López volvió a destacar con otra excelente actuación ayer en Sevilla, recordó a su técnico tras anotar el gol.

Fermín López fue nombrado jugador más valorado del partido y dejó una imagen emotiva al dedicar su gol a Xavi Hernández. Tras el pitido final, habló con DAZN sobre su gesto: “Quería agradecerle la oportunidad que me ha dado. Nunca olvidaré que fue él quien me hizo jugar en el primer equipo, que era mi sueño. Mi familia y yo le estaremos eternamente agradecidos y creo que se lo merecía (la dedicatoria)”.

Con su potente disparo desde la frontal, Fermín cerró la temporada como el segundo máximo goleador del equipo, empatado con Ferran Torres, aunque restó importancia a este logro: “He seguido trabajando siempre y el esfuerzo está dando sus frutos. No podía imaginar que en mi primer año me iría tan bien. Solo me queda seguir aprendiendo y mejorando”.

Horas antes de su inclusión en la lista de De La Fuente, Fermín comentó que no estaba nervioso, aunque consideraba un sueño poder estar en la Eurocopa: “No, estoy bastante tranquilo y ya se verá lo que tenga que pasar. Estoy contento con la victoria y no estoy pensando más allá. Pero sí, claro, es un sueño“.

