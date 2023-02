Fernando Gago: “Con respecto a Paolo, veremos cómo se siente él más allá de la decisión que podamos tomar desde nuestro lugar”

Paolo Guerrero podría debutar este fin de semana con Racing en la liga argentina. A pesar de haber llegado recién hace un par de semanas al elenco de Avellaneda, el delantero peruano se puso a entrenar a la par de sus compañeros y hay una posibilidad que integre la lista de concentrados para el duelo ante Tigre.

Así lo informó Fernando Gago, entrenador de la Academia: “Creo que Carbonero va a estar a disposición de estar en la lista de concentrados. Con respecto a Paolo, veremos cómo se siente él más allá de la decisión que podamos tomar desde nuestro lugar. Mañana (sábado) definiré si Carbonero y Guerrero concentran”.

Además, señaló que aún no tiene confirmado el once inicial que arrancará las acciones. “Todavía no tengo definido al equipo que saldrá a la cancha el domingo en el Cilindro. Estoy conforme con el plantel que tengo y con los jugadores que llegaron. Ahora que ya cerró el libro de pases es un tema que está terminado”.

El partido por la tercera fecha de la liga argentina entre Racing y Tigre está programado para este domingo 12 a partir de las 7:30 pm en el Cilindro de Avellaneda.