Yoshimar Yotún: “Lo de Católica de Chile, es un tema que estoy fuera de eso, estoy enfocado en Sporting Cristal”

Yoshimar Yotún, volante y capitán de Sporting Cristal confirmó en conferencia de prensa que finalmente se quedará en el equipo, esto tras los rumores sobre un interés de la Universidad Católica de Chile en las últimas semanas.

Además, ‘Yoshi’ señaló que el cuadro rimense está listo para poder jugar en la Liga 1 Betsson, tras no disputar el encuentro pasado ante Alianza ya que los íntimos no se presentaron.

“Lo de Católica de Chile, es un tema que estoy fuera de eso, estoy enfocado en Sporting Cristal, obviamente no puedo ser ajeno a todo lo que se habló en redes sociales, feliz de que se hayan interesado en mí, pero yo no he estado viendo estas cosas, pienso en estar bien, entrenar y jugar en el torneo. Estoy más enfocado que nunca en Sporting Cristal”, afirmó Yotún en Cristal TV.

El volante rimense también habló acerca del W.O. que se dio ante Alianza Lima y dijo: “Siempre es lindo jugar con Alianza, de eso no hay duda, pero oficialmente lo hemos ganado, no tendríamos por qué jugar, pero a todos nos encanta este tipo de partidos como el resto de partidos de la Liga 1 Betsson”.

Sobre cómo está físicamente, dijo: “Me siento bien, tuvo una contractura, pero me he recuperado muy bien, fue un trabajo muy bueno de los fisioterapeutas, estoy al 100% y a la espera de la decisión del profesor”.