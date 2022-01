Fernando Pacheco: “Cristal es el club donde siempre fui feliz”

El nuevo delantero de Sporting Cristal, Fernando Pacheco, habló sobre su regreso al cuadro celeste y a su soñada convocatoria a la Selección.

Para esta temporada, Sporting Cristal anunció la llegada de tres refuerzos: Leandro Sosa, John Jairo Mosquera y Fernando Pacheco. El desafío es grande: luchar por el título en la Liga 1 y, claro, en la etapa de grupos de la Copa Libertadores. Todo eso y, por supuesto, el cariño por el club bajopontino hicieron que ‘Mpaché’ no dude en volver al Rímac. Su casa.

“Sporting Cristal es un impulso para mi carrera. Dentro de las opciones que tuve siempre pensé buscar un lugar donde me sienta cómodo. Poder volver a valorar quién era yo y ganar minutos que había perdido”, mencionó el delantero en entrevista con Fútbol como cancha.

Fernando Pacheco, quien tuvo un paso por Fluminense y Juventude de Brasil, a su vez indicó que “la mejor idea que tuvimos mi representante y yo fue regresar a Sporting Cristal. Es el club donde siempre fui feliz y soy feliz hasta el día de hoy”. Ojo, pero no fue la única opción que manejó de la Liga 1: “Me quisieron equipos de Perú pero no fueron ni Universitario ni Alianza Lima”.

Con relación a los retos que tiene en la institución celeste, esto es lo que mencionó: “La mira con Sporting Cristal en la Copa Libertadores es hacer las cosas bien, con el grupo completo. No puedo decir si pasaremos fase o no, eso se va dando peldaño a peldaño y estamos convencidos. Además somos candidatos al campeonato nacional”.

El objetivo con la bicolor

A estas alturas no es sencillo estar en el ‘ojo del Tigre’. Sin embargo, Fernando Pacheco sabe que la puerta de la Videna no está cerrada del todo. “Creo que jugar y hacer las cosas bien me pueden acercar a la Selección Peruana. Pero hay que trabajar para eso, hay que decidir bien y hacer goles. Son muchas cosas y yo siempre estoy a la expectativa de eso”, sostuvo.

A propósito de la blanquirroja, del delantero celeste añadió que “los jóvenes que están en la Selección Peruana, la gran mayoría, son de Cristal. El club siempre se ha caracterizado por sacar jugadores chicos que puedan competir de igual a igual un torneo local e internacional”.