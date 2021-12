Fernando Pacheco: “Me siento cerca de Sporting Cristal”

Fernando Pacheco, jugador del Juventude de Brasil, se refirió a la posibilidad de volver a Sporting Cristal para la próxima temporada.

Con ganas de volver a su casa; así se encuentra Fernando Pacheco, jugador del Juventude de Brasil, quien no ha gozado de minutos en estos últimos meses en el fútbol brasileño. El atacante peruano habló sobre la chance de volver a la Liga 1, dejando la puerta abierta para un posible regreso a Sporting Cristal.

El jugador de 22 años reveló que no salió como le hubiera gustado de Cristal en el 2019: “Cuando me fui de Sporting Cristal no fue la forma en que yo quería. Me fui triste porque sentía que estaba haciendo las cosas bien y de la nada fui borrado del equipo por la gente que estaba ahí, me quedé con esa molestia”.

‘Fer’ mencionó que si estaría dispuesto a volver al club celeste: “Contemplo volver a Sporting Cristal, siempre he dicho que si tuviera que regresar no lo pensaría dos veces. Sería una oportunidad importante porque pelea un torneo internacional, pero no solo depende de mí, sino del club y mi representante”, declaró en RPP.

Para finalizar, el delantero peruano afirmó que se siente más cerca de volver a Cristal que irse a jugar a otro club: “Nunca perdí contacto con mis compañeros de Sporting Cristal, pero no he tenido contacto con el comando técnico o dirigentes. En estos días me juntaré con mi representante para planear mi 2022. Creo que me siento más cerca de Sporting Cristal que de otro lado”, sentenció.