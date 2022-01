Ferran Torres: “Tenemos jugadores para sacarlo adelante y lo haremos”

Ferran Torres, delantero del FC Barcelona, habló tras perder 3-2 ante el Athletic Bilbao por Copa del Rey

Ferran Torres, delantero del FC Barcelona, habló tras perder 3-2 ante el Athletic Bilbao por los octavos de final de la Copa del Rey. El ex jugador del Manchester City asegura que están en buen camino.

“La situación es complicada, pero tenemos jugadores para sacarlo adelante y lo sacaremos adelante”, comentó en entrevista para “Tele 5”.

Resaltó que perdieron el encuentro por errores defensivos y asegura que está en buen camino: “Sabíamos el rival que teníamos enfrente. Creo que hemos hecho un buen partido, pero hemos cometido errores individuales. Vamos por el buen camino. Hay que darle la enhorabuena al Athletic”.

Lamenta la lesión de su compañero Ansu Fati: “Estamos recuperando gente que llevaba mucho tiempo lesionada. Ansu ha vuelto a recaer. Hay que seguir trabajando y los resultados llegarán”.

Sobre el penal cometido por Jordi Alba en el primer tiempo suplementario de este encuentro y asegura que no vio este suceso: “No he visto la repetición de la acción del penalti y no puedo opinar”.

Ferran pudo marcar su primer gol en el FC Barcelona, donde pudo empatar el encuentro 1-1, pero como sabemos el partido culminó 3-2 a favor del Athletic Bilbao.