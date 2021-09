Ferrari: “El equipo femenino fue a hacer el ridículo en la Libertadores”

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, criticó duramente al equipo femenino en su última participación en la Libertadores.

El actual administrador de Universitario habló sobre el equipo femenino de la ‘U’ y dejo declaraciones que se volvieron polémicas. Jean Ferrari criticó la participación de las ‘Leonas’ en la última Libertadores, tildando de ‘ridícula’ su participación.

El administrador ‘merengue’ habló sobre la salida de Juan Pablo Durand, ex DT del equipo femenino: “Es alguien a quien yo saqué por un mal comportamiento que tuvo con jugadores menores de edad en el plantel. Mi institución está por delante, así que lo primero que hice fue llegar y sacarlo porque esa persona no puede estar en el club. No es un tema futbolístico, va más allá”.

El ex futbolista reveló que Paolo Maldonado será el nuevo entrenador de las ‘Leonas’: “Dado que no hay un mercado muy amplio nos tenemos que adaptar a un entrenador que haya pasado por fútbol de menores, con formación, profesional, etc., que tenga identidad con la institución… Ahí es donde aparece la oportunidad de hablar con Paolo (Maldonado), quien aceptó por un sueldo menor”, declaró en el programa Radio Trinchera.

Por último, el administrador crema criticó el desempeño de las chicas de Universitario en la Copa Libertadores Femenina: “Porque si no nos va a pasar lo que nos pasó en la Copa Libertadores, que nos metían de a ocho, de a seis, que en realidad fuiste a hacer el ridículo. Tiene que haber enseñanza, ¿quién le va a enseñar a parar bien la pelota?”, finalizó.