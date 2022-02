Ferreira y sus aspiraciones en el Mundial de Clubes

Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras de Brasil, habló en la previa del debut del campeón de América en el Mundial de Clubes frente al Al-Ahly de África

Quiere levantar la copa. Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras de Brasil, habló en la previa del debut del campeón de América en el Mundial de Clubes frente al Al-Ahly de África. El Verdao es el actual monarca de la Copa Libertadores. Ganó las últimas 2 ediciones en el 2020 y 2021, frente a Santos y Flamengo, respectivamente.

Abel dijo lo siguiente sobre el rival del Verdao: “Es un equipo con intenciones claras, según las características de los jugadores que tiene. Tuvieron siete u ocho transiciones en superioridad numérica. Cuando atacas, también necesitas prepararte para defenderse. Disfrutemos cada momento, hagamos todo lo que entrenemos y luego esperemos que todos estén tranquilos”.

Además, confesó que será un partido difícil: “El fútbol tiene que ver con la voluntad, la organización. Mañana lo que tenemos que hacer es ser pacientes, seguros y en el momento adecuado para hacer lo que entrenamos. Estamos confiados, con la certeza absoluta de lo que tenemos que hacer”.

PALMEIRAS EL CAMPEÓN DE AMÉRICA:

El joven entrenador portugués añadió que: “Usa la parte táctica, pero principalmente compite. El gran adversario está dentro de nosotros. Mañana hay que aprovechar los momentos y buscar nuestro propósito”.

Por último, advirtió que no se deja influenciar por opiniones ajenas a su entorno: “Quiero caerle bien a mi mujer, a mis hijas, a mi presidente y a mis jugadores. No controlo y no tengo la ambición de ser visto como el mejor. No vivo para los récords, vivo para ser feliz y no importa lo que digan los demás. Me afecta sólo lo que yo quiero que me afecte. Respeto a todos, estoy enfocado en mi trabajo, mi familia, Palmeiras y los jugadores”.