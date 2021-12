FIFA hizo encuesta para saber si los hinchas quieren Mundial cada 2 años

Las cosas llamativas del fútbol. La FIFA realizó una encuesta a público abierto para conocer la opinión de los hinchas sobre si se debe o no realizar un Mundial cada dos años. El ente rector del fútbol mundial se manifestó vía plataformas digitales para reunir los votos de la fanaticada en el mundo acerca de la máxima fiesta del deporte rey.

Esto en el contexto de una polémica sobre la que ya se ha hablado bastante. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habló hace varios meses sobre “globalizar el fútbol” adelantando la Copa del Mundo de cuatro a dos años. Se sabe que hay muchos comentarios negativos, pero quienes de verdad ejercen el voto real -los hinchas- dieron otra postura.

La FIFA publicó los resultados de una encuesta ampliada sobre la frecuencia de las Copas del Mundo FIFA masculinas y femeninas. De 30,390 personas que dijeron que el fútbol era su deporte favorito: Al 63.7% de los aficionados les gustaría ver una Copa Mundial de la FIFA masculina más frecuente, informa el comunicado adjuntando un link a la página web central del ente rector.

