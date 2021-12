Xavi: “No podemos descartarnos para LaLiga”

El DT español reconoce que les urge una victoria en LaLiga y no oculta su sorpresa en el vestuario del FC Barcelona.

Habló el míster. Xavi Hernández conversó con la prensa sobre la actualidad del equipo blaugrana. El técnico español no ocultó que deben empezar a obtener triunfos. Con un carácter optimista al mando del Barça, el ‘Motorcito de Tarrasa’ no quiere tirar ningún título, mucho menos LaLiga de España.

“Esto va de ganar. Es lo que marca las sensaciones del equipo. Hay que seguir trabajando y creyendo en lo que hacemos que es el camino correcto. Luego a luchar por la Copa, la Supercopa y crecer. Las sensaciones no sirven para nada, solo para mejorar”.

La palabra de Xavi Hernández, DT del FC Barcelona

🗣 Xavi: "Cuando las cosas van mal, hay que seguir creyendo y seguir trabajando" #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/CFFVTWBLSl — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 17, 2021

También habló de las metas del club en lo que viene. “Creo en lo que estamos haciendo. Los jugadores creen en lo que les trasladamos, pero es cuestión de paciencia y tiempo. Soy muy claro en mis cosas y le he trasladado al presidente y a Mateu lo que necesitamos a corto y medio plazo”.

Mejorar en lo futbolístico es su obsesión. “Nos falta entender a nivel futbolístico. Algunos jugadores les cuesta entender lo de la posición y es extraño estando en el Barcelona. Estamos octavos en la clasificación y esto va de cambiar la dinámica. Y hay que ser valientes. Los jugadores están haciendo un gran esfuerzo, actitud… pero hay que ganar mañana”.

🗣 Xavi: "Este Club está hecho para ganar y podemos ganar títulos" #ForçaBarça pic.twitter.com/Ukl2QYbCgj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 17, 2021

Finalmente, la confianza en los suyos. “Confío mucho en la plantilla, jugadores. Los resultados no están llegando, pero confío. Las sensaciones están siendo más buenas y positivas, pero no nos llegan los resultados. El objetivo principal es quedar entre los cuatro primeros y ganar títulos. No se puede descartar nada, se han visto de todos los colores. La distancia con el líder es muy grande”

El dato de cierre es que esta es la primera vez de Xavi al mando de un equipo de élite en Europa. Antes dirigió en el Al-Sadd de Qatar (2018/19 a 2021/22) donde ganó siete títulos. Volvió a su casa, pero esta vez desde el banquillo. Uno de los mejores mediocampistas de la historia tiene en sus manos cambiarle la cara al club de toda su vida, el FC Barcelona.