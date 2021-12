Filipe Luís: “Es el mejor entrenador de la historia del club”

Filipe Luís, jugador del Flamengo de Brasil, elogió el trabajo del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid

El mejor recuerdo. Filipe Luís, jugador del Flamengo de Brasil, alabó el trabajo de Diego Simeone al frente del Aleti, e incluso lo calificó como el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid.

El ex jugador del conjunto colchonero dijo lo siguiente: “Va para diez años más y ojalá sea así. Obviamente todos le queremos por lo que ha hecho y sigue haciendo. Es el mejor entrenador de la historia del club. Yo estaba ahí antes de que llegase, en un Atlético completamente diferente. Me siento muy orgulloso de ser jugador del Atlético”.

Filipe recordó sus primeros días en el equipo: “En el primer entrenamiento en el Calderón con 15.000 personas lo que más me impresionó es que dijo que no tenía compromiso con nadie. Que no iba a jugar quien dijera la prensa o la gente, sino los que él pensara que fueran los mejores”.

Además, reveló que la exigencia del Cholo en el equipo: “Siempre sentíamos que nos podía quitar y eso nos hizo crecer. Te hace poner los pies en el suelo cuando eres el mejor. Los futbolistas somos así: nos dan la mano y cogemos el brazo. Por eso, el tiempo que estuve yo ahí, Simeone sabía mantener las distancias”.

Por último, habló del impacto de Simeone en su vida: “Hoy puedo tener una relación más cercana a él, de cuando era jugador porque hasta tenía miedo de darle los buenos días. Es un tío que me ha impactado en mi vida. Me ha hecho ser mejor, tanto dentro como fuera del campo. Conozco al Cholo como si fuera mi padre”.