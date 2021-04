Florentino Pérez: ” Tenemos que hacer partidos competitivos”

El presidente Florentino Pérez responde al presidente de la UEFA

El presidente de la Superliga, Florentino Pérez, reconoció en la Ser que está “triste y decepcionado” por todos los acontecimientos que ocurrieron desde el anuncio de la nueva competición. Asimismo, el mandatario lamentó la “agresividad, amenazas e insultos” que han recibido doce clubes que tenían intención de “salvar el fútbol”.

REFLEXIÓN FINAL

“Nosotros solo tenemos que pensar en los aficionados. Ponemos la mirada en ellos. Los que nos echan son los aficionados. Lo que ha dicho Piqué es la realidad. Me gusta como jugador y la carrera que ha hecho”.

RAMOS-MODRIC

“Con Modric ya hay un acuerdo de renovación. No es el mismo caso de Sergio Ramos. Le quiero como si fuera mi hijo. Él sábe cómo está la situación”.

MBAPPÉ

“Si Mbappé no viene este año nadie se va a pegar un tiro. Si las cosas no pasan, es porque no se pueden hacer. Creo que los socios están contentos con mi trabajo”.

BERNABÉU CON PÚBLICO

“Espero que la próxima temporada nos dejen meter público en el campo. Esta campaña lo veo difícil”.

EL FUTURO DE ZIDANE

“Tenemos gente joven y muy buena. Fichar a niños da resultado. De momento todos quieren estar en el Madrid. A Zidane le preguntáis lo mismo y por eso pone esas caras. Tiene contrato. Zidane es una leyenda en el Madrid y algún día se irá como una leyenda”.

UN EQUIPO VETERANO

“Tenemos a los mejores jugadores del mundo. La defensa es muy buena y ha durado mucho. El centro del campo es todo un ejemplo. Habrá que renovar la plantilla pero no hacer una revolución”.

LA IMAGEN DE LAS INSTITUCIONES

“Todos tenemos la obligación de dialogar y el presidente de la UEFA no lo ha hecho bien. Transmitimos una imagen de lo que es el fútbol. Yo no me he metido con nadie y llevo 20 años. El fútbol es un deporte de valores. Esto hace 30 años era normal y ahora tenemos todos que dar ejemplo”.

PALABRAS DE CEFERIN

“Quiero un presidente educado, que no insulte. Tan sencillo como eso. Y que discutamos, que no se pongan zancadillas. Esa manera de insultar a un presidente centenario. Tendría que dar ejemplo”.

LOS SOCIOS

“El Madrid es de sus socios y no tiene quién ponga el dinero y necesita un buen administrador”.

CONTINUIDAD DE RAMOS

“Estamos cerrando esta temporada y pedimos a los jugadores un esfuerzo. Yo los quiero a todos. Yo fiché a Ramos en el 2015. Dependerá de la situación del club, habrá que vender algún jugador… Se lo que es encontrarme un club en el año 2000 en una situación muy mala”.

MENSAJE A LOS AFICIONADOS

“La vida cambia. Cuando pasan dos décadas aparecen generaciones que demandan nuevas cosas. El fútbol es espectacular pero debemos cuidarlo. Tenemos que hacer partidos competitivos, que lo vean en las nuevas plataformas”.

REUNIÓN EN LALIGA

“El Madrid no va donde no le invitan. El señor Tebas tiene que recapacitar”.

TEBAS

“He venido a construir y tengo una cierta autoridad y credibilidad. No voy a hacer nada que perjudique al fútbol después de veinte años”.

GALÁCTICOS

“Es imposible que haya grandes fichajes si el dinero no fluye. No nos han dejado decir ni qué es la solidaridad. Vamos a seguir trabajando en esta Superliga”.