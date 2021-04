Ceferin amenaza al Real Madrid

El presidente Aleksander Ceferin respondió a las palabras del presidente del Real Madrid en las que defendía a Agnelli

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, concedió una entrevista al medio esloveno 24ur.com en la que analizó el fracaso de la Superliga Europea.

Superliga: “En mi opinión, la Superliga nunca ha existido. Fue un intento de crear una liga fantasma de ricos, que no seguiría ningún sistema, no seguiría la pirámide del fútbol en Europa, las tradiciones, la cultura, la historia. Y les dije a mis delegados en el congreso, que habían venido el día anterior y estaban preocupados por lo que iba a pasar con el fútbol: Dadme 24 horas y esta liga dejará de existir”.

Fracaso: “Fue una combinación de diferentes factores. En primer lugar, comenzó con nuestra declaración, junto con las ligas y otros clubes, cuando nos opusimos firmemente a la creación de esta liga. Eso fue un domingo por la tarde. Durante la noche, salieron con un comunicado de prensa y anunciaron que estaban creando esta liga. Por la mañana tuvimos un comité ejecutivo, aprobamos todos los cambios y después tuve una rueda de prensa en la que di todos los antecedentes, con toda la franqueza posible. Después de eso, hubo una respuesta inmediata de la oficina del primer ministro Johnson del Reino Unido, y muy rápidamente del presidente Macron de Francia. La mayor contribución, por supuesto, fue la de los aficionados, que protagonizaron una auténtica revolución y se negaron a ser despreciados, a ser ignorados y a pensar que podían ser comprados”.

Agnelli: “Quizá fui ingenuo, pero siempre digo que es mejor ser ingenuo que mentiroso. Soy un ingenuo”.

Mentiras de Angelli: “Sí, claro. Creo que si hablas de negocios, no es muy privado. Si habláramos de dónde vamos a ir de vacaciones, o de lo que hacen los niños, no hablaría de eso públicamente. Pero si alguien pone en tela de juicio el destino de Europa, lo que significa también el destino del fútbol mundial, por sus constantes falsedades, eso es algo muy público que debe ser compartido. Y siempre estoy dispuesto a confirmarlo. Pero, por supuesto, es difícil admitirlo, y probablemente sea mejor decir que es un asunto privado”.

Subestimado: “No sé, es posible. Ciertamente, si alguien se mete en un proyecto como éste, tan poco probado, no sólo me subestima a mí, sino a toda la situación. Al fin y al cabo, esta gente es muy rica, así que me sorprende que no supieran en qué se metían. Pero el hecho es que no espero que nadie en el fútbol me subestime en el futuro”.

Boris Johnson: “Sabe que los ciudadanos son en realidad una de las clases económicas más bajas, lo pasan mal para vivir, pero gastan su último dinero para ver los partidos de fútbol, que son su pasión, su relajación, parte de la cultura de Europa, parte de la historia. Y me pareció una reacción muy lógica: no le importaba lo que pasara con el fútbol, porque por supuesto afectaría a los ciudadanos”.

Contacto con Johnson: “Estuvimos en contacto y hoy también he hablado con su gabinete. Reaccionaron perfectamente; debo decir que me impresionó su eficacia. Inmediatamente dijeron que estaban a nuestra disposición para cualquier cosa, que harían pública una declaración muy fuerte. Y esa reacción del gobierno inglés ayudó mucho”.

¿Por qué no lo quiere Florentino Pérez?: “Porque quiere un presidente que le obedezca, que le escuche y que haga lo que él piensa. Y trato de hacer lo que creo que es bueno para el fútbol europeo y mundial”.