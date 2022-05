Flores: “Este es el partido más importante de nuestras vidas”

Edison Flores, jugador de la selección peruana, habló este martes en conferencia de prensa sobre el repechaje y la importancia de este trascendental duelo

Edison Flores, jugador de la selección peruana, habló este martes en conferencia de prensa sobre el repechaje y la importancia de este trascendental duelo. El Orejas es un pieza fundamental en el esquema de Gareca, ya anotó por Eliminatorias en más de una ocasión. Ante Ecuador y Colombia.

Flores manifestó lo siguiente: “Presión en la selección siempre hay, presión en ganar, en darle una alegría al país, a nuestras familias, a nosotros mismos. La selección juega una final en cada partido y este es el partido más importante de nuestras vidas”.

DURO PARTIDO POR QATAR 2022:

Por otra parte, expresó que: “Este mes de mayo ha sido bueno para mí, he tenido minutos, he estado trabajando al máximo, la liga ha tenido fechas a mitad de semana. Uno siempre está dispuesto a lo que requiere el club, he trabajado bien, a conciencia y me he preparado para lo que viene y siempre esperando con muchas ansias lo que la selección quería”.

Por último, señaló que: “Es un partido fundamental para nosotros, va a ser un final o un comienzo para nosotros. Queremos que sea un comienzo para lo que viene y que obviamente sea un resultado positivo, que es lo que vamos a buscar, a trabajar, para dar una alegría”.

EL OREJAS VIENE CON CONFIANZA:

Es importante señalar que Edison Flores ha vuelto a tener protagonismo esta temporada en su club y lleva 13 partidos. Sumando 926 minutos en el terreno de juego. Además, ya marcó su primer gol y fue en el empate 2-2 ante Toronto FC, en el marco de la jornada 17 de la MLS.