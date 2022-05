Paolo Hurtado: “Me gustaría retirarme en Alianza Lima”

El ‘caballito’ anotó un golazo de tiro libre en el ultimo partido de Unión Española.

Paolo Hurtado, jugador del Unión Española de Chile, se refirió al buen momento que viene pasando en el país del sur. También se refirió a su ilusión por regresar a la Selección Peruana y su deseo de retirarse en Alianza Lima.

“Hoy en día me siento bien, me he preparado para esto, para volver, quería hacerlo bien. Ya vengo entrenando hace mucho tiempo y el club me ha ayudado mucho en el tema de la preparación, para estar bien físicamente más que todo, ya que venía de una lesión muy larga”.

Expresó Hurtado para GOLPERÚ.

El jugador también se expresó al apoyo del tigre. “El profesor me llamó y me dijo que estaban pendiente de mí, que siempre lo estuvieron y que era una linda oportunidad para poder volver a hacer lo que más me gusta. Lo tomaron muy bien y ahora solo queda trabajar y volver al nivel que tenía antes. Ahora que he vuelto a jugar, voy a hacer todo lo posible por volver que es lo que más quiero”.

Finalmente, el caballito expresó su deseo de retirarse en Alianza Lima. “Me gustaría retirarme en Alianza Lima, soy hincha del club. El día que tenga que volver espero que sea ahí y el momento que me tenga que retirar también”,