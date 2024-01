Fossati defiende a Christian Cueva

“No me cambia nada que esté en una pichanga o en la playa”, dice

El técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, se pronunció sobre el video que se hizo público donde se observa al futbolista Christian Cueva jugando una pichanguita en Trujillo.

Esta acción se llevó a cabo un día después, que el estratega nacional sostuviera que “Christian Cueva desde hoy iba a entrenar en la Videna”, con el objetivo que esté bien físicamente, antes que se opere de la rodilla.

“Entiendo que como periodista te preocupe porque preocupa ver cómo darle un tinte de sensacionalismo. Yo preguntaría, ¿qué cambia hasta que no lo operen? A mí no me cambia nada que esté haciendo una pichanga o que esté en la playa”, sostuvo el DT de 71 años, a su salida de la Videna.

Además, agregó: “El problema de él ojalá fuera eso, si es eso nada más, yo estaría feliz, pero a mí los médicos me dicen que tiene que ser operado sí o sí. Lo que me preocupa es que los médicos trabajen en ese sentido para que la operación de Christian sea lo más rápido que se pueda”.

Sobre la operación a la que tiene que someterse ‘Aladino, ‘comentó: “Se habían hecho contactos para que sea en el exterior, no sé cuál es la decisión definitiva. Que tomen la mejor decisión para el futbolista y si en Perú hay especialistas, como sé que los hay, para operar cruzados, no me cambia nada que lo operen acá o allá. Que lo operen, eso es lo que me cambia porque mientras más se demore la operación, más va a demorar la recuperación”.