Fossati busca diálogo con Reynoso y Gareca

Expresó su deseo de encontrarse con los técnicos para compartir ideas sobre la selección

El entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, expresó el martes su deseo de dialogar con Juan Reynoso y Ricardo Gareca, quienes ocuparon su cargo anteriormente, con el objetivo de intercambiar opiniones sobre el equipo nacional. Además, resaltó la importancia de que los jugadores se encuentren en actividad para ser tomados en cuenta en futuras convocatorias.

Aunque no figura en su agenda, el entrenador Fossati expresó que no descarta la posibilidad de sostener una reunión con los dos últimos seleccionadores. Mencionó que tiene la intención de entablar una conversación, destacando su interés particular en hablar con Juan Reynoso.

«No es que tenga planificado, pero no descarto conversar con Reynoso y Gareca, especialmente con Juan que estuvo el último año y medio, quien es el que más actualizado puede estar, pero si se da el tomarnos un café con Ricardo, encantadísimo de la vida. No tengo amistad con ninguno de los dos», expresó en RPP.

Por otro lado, Fossati compartió que ha establecido contacto con Paolo Guerrero , Carlos Zambrano, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

Actualmente, estos jugadores no forman parte de ningún equipo, y tanto Cueva como Lapadula están lesionados. La principal inquietud de Fossati radica en la escasa actividad que están teniendo debido a estas circunstancias.

«Por ahora lo que me he dedicado a conversar es con aquellos como en el caso de Paolo Guerrero que no tiene club, lo mismo de Zambrano, el caso de Cueva porque está lesionado, también con Lapadula por su lesión de hace 15 días atrás. Llamé a otros jugadores porque no tenía el informe como Callens, que salió el otro día. Son futbolistas que han integrado la selección», enfatizó.

«Me preocupan los que están pasando por una situación especial, que no están trabajando normalmente a ver si podemos ayudarlos en algo. Lo haría con cualquiera más allá del nombre propio», acotó.

Finalmente, el estratega del equipo bicolor enfatizó que no le afecta en absoluto si un jugador se traslada a otro club, ya que su principal preocupación es que los jugadores jueguen y se encuentren en buen estado.

«Me preguntaron por Alex Valera, si me gustaba que no se fuera a Japón, a mí no me cambia nada. A mí lo que me interesa es que estén en actividad y estén fuertes, el que juega bien en la liga peruana o en cualquier otra liga, la idea es que juegue bien, que se encuentre bien y se encuentre fuerte. No le puedo decir a un futbolista, mucho menos cuando es joven, que es lo que yo quiero que haga, hay que pensar en el futbolista que tiene una carrera que no es muy larga y tiene que pensar en el futuro de su familia», aseveró.