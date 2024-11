¡Fossati enfocado en defender a Perú dentro del campo de juego!

El técnico de Perú, Jorge Fossati, manifestó sus expectativas del encuentro frente Chile

Para Jorge Fossati el encuentro de esta noche frente al equipo chileno es más que crucial, debido al momento complicado que atraviesa todas las áreas de la FPF. El rival no causa miedo, mucho menos una negatividad para el entrenador uruguayo, quien dejó en claro su compromiso de afrontar con la mayor seriedad posible el partido frente a Chile.

“Para nosotros cada partido que vamos a jugar es el más importante de la Clasificatoria. Sabemos que este en particular tiene el plus de ser el Clásico del Pacífico. Eso va a más como en segundo término para nosotros, lo importante son los tres puntos que, con el debido respeto al rival que tiene buenos jugadores y que tiene un técnico que no preciso hablar de su categoría acá en Perú”, manifestó Jorge Fossati.

Puedes leer:

El técnico uruguayo expresó su idea de enfocarse en el ámbito futbolístico, dejando atrás los problemas dentro de la interna de la Federación Peruana de Fútbol: “Tenemos la posibilidad de defender a Perú dentro de la cancha y en eso nos tenemos que concentrar”.

Luego se refirió al cambio de escenario para el enfrentamiento ante Chile por las clasificatorias, resaltando su optimismo en los momentos complejos: “Como siempre, las dificultades están para ser solucionadas. Con respecto al campo de juego, fuimos a entrenar ayer al Monumental y lo vimos en perfectas condiciones”.

Finalmente, Fossati descartó diferencias de su equipo con el reencuentro de Gareca: “Para mí no cambia nada. No digo que no cambie para los jugadores porque hay varios aquí que lo tuvieron como entrenador mucho tiempo. Pero en lo particular no cambia nada. Si nos toca esa felicidad, será la felicidad de ganarle a Chile, no ningún enfrentamiento personal”.