Fossati: “Perú con Gareca es un equipo con personalidad”

Jorge Fossati, entrenador uruguayo, elogió el excelente trabajo de los dirigidos de Ricardo Gareca en está Eliminatoria Rumbo a Qatar 2022. El DT del Danubio señaló que la Selección Peruana es un equipo que tiene mucha personalidad y es un rival complicado para Uruguay.

Elogió bastante al atacante de la Blanquirroja y dejó en claro que Perú es un equipo colectivo: “Gianluca Lapadula se ha convertido en un jugador importante para Perú. Sabemos que la localía lo transforma a Uruguay en favorito. Pero Perú con Gareca es un equipo con personalidad y aparece en las difíciles”, señaló en Radio Ovación.

Asegura que Uruguay es el favorito a ganar, ya que está en su casa: “Los dos (Perú y Uruguay) tienen todas las posibilidades. Pero si hay un favorito es Uruguay porque si jugar en casa no hace una diferencia, entonces… el fútbol cambió demasiado”.

Como sabemos los principales atacantes de la Selección Uruguaya, ya que ambos están en un momento muy difícil, esto dijo Fossati: “El momento futbolístico de Luis Suárez no es el mejor. El momento de Cavani tampoco es el mejor. Pero tienes un Núñez que está haciendo goles en Benfica”.

Destacó el excelente papel de Diego Alonso como DT de los ‘charrúas’: “Uruguay tiene un potencial grande en la pelota parada a favor. En estos dos últimos partidos (con Diego Alonso como DT) he visto esto más trabajado a mi gusto”.

El capitán de la ‘bicolor’ en el presente está lesionado, no tiene club y no es convocado por Gareca, sobre esto dijo el DT del Danubio: “La principal figura de Perú en los últimos cinco años es Paolo Guerrero. ¿Cuántos partidos que Gareca no lo tiene a la orden? Apareció Lapadula y se hizo cargo. No está Farfán y también aparece otro”.

Finalizó su entrevista mandando un mensaje a los seleccionados nacionales: “En algunos momentos he visto a Perú recular demasiado para defender y eso lo transforma en menos peligroso. Si quieres jugarle demasiado atrás a Uruguay… creo que no es el camino”