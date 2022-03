Gustavo Alfaro: “Estamos muy cerca de hacer realidad el sueño”

Gustavo Alfaro, director técnico de la Selección Ecuatoriana, señaló que clasificar al Mundial sería el logró más importante de su carrera

“Estamos en una situación expectante a dos fechas del final, donde hasta sin conseguir puntos, probablemente, podamos jugar el Mundial”, admitió el argentino en ‘El Chiringuito’.

Feliz por casi lograr su sueño de clasificar un seleccionado a la Copa del Mundo: “Obviamente, queremos terminar la eliminatoria como la hemos hecho a lo largo de toda la competencia: detrás de Brasil y Argentina. Estamos muy cerca de hacer realidad el sueño”.

Alfaro aseguró que cuando llegó a Ecuador le parecía muy difícil clasificar a Qatar: “Cuando llegamos, no encontramos nada acá. No encontramos datos, tuvimos la sensación de no saber dónde estábamos parado. Tuvimos que hacer un análisis muy exhaustivo de rendimientos individuales y colectivos”.

Para finalizar, agregó: “Fue un proceso que tenía mucha incertidumbre desde el arranque. Sin embargo, nos embarcamos y gracias a los rendimientos individuales y colectivos de los jugadores seleccionados, pudimos obtener los resultados que nos tienen al borde de la clasificación y que dejan un legado de grandes elementos con mucho futuro”.