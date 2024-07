Fossati vio otra Copa América

• Quiso calmar las aguas pese a la penosa actuación de Perú

Jorge Fossati realizó una conferencia de prensa la tarde de ayer y dio un balance sorprendente a pesar de la pésima actuación que realizó la selección peruana en la Copa América.

“Yo vi a Perú cada vez más firme, más fuerte, muy competitivo y esto no solo pasa por la observación sino también por los números de los partidos. Ese crecimiento, ese paso firme con el que venimos y claro está que cuando hablo de números me refiero específicamente a que los números también te dicen cómo fue el partido”, dijo Fossati.

Sin embargo, no todos los números acompañan al entrenador uruguayo, pues Perú no ganó ni un solo partido, se quedó fuera en fase de grupos, algo que no ocurría desde 1995.

Además, Perú no registró ni un solo gol, algo que sigue preocupando a todos los hinchas, ya que solo podemos anotar goles a los equipos de Centroamérica en los amistosos.

Sin duda alguna, las palabras de Fossati no inspiran mucha confianza de cara a los partidos de Eliminatorias en setiembre, en los cuales nos enfrentaremos a Colombia, actual subcampeón de la Copa América, y Ecuador en Quito.

Necesitan equipo. Asegura que le preocupan los jugadores que no tienen club

Otro tema que se trató en plena conferencia de prensa fue la preocupación por algunos jugadores que no tiene club actualmente. Fossati se refirió específicamente al caso de Christian Cueva.

“El caso de Christian Cueva es un caso especial, que se dio por la situación que él estaba atravesando y por ser quien es. Nunca lo oculté, como profesional en enero él estaba sin club, lesionado y lo que tratamos de hacer fue apoyarlo”, dijo el ‘Nonno’.

Tras esto, aseguró que Aladino ya se encuentra sano y que está libre para unirse a cualquier club, además de que no están en condiciones de seguir ayudándolo con los entrenamientos.

“Él está sano, está en condiciones de sumarse a algún plantel y ni siquiera lo podemos ayudar demasiado o prácticamente nada en estos días porque la Videna está en destrucción, no tendríamos donde entrenarlo hoy, pero tampoco creo que corresponda hoy ya a la FPF”

Finalmente, habló sobre el episodio que Cuevita y Carrillo protagonizaron al regresar a Lima de la Copa América, a lo que el técnico confirmó que lo que hagan fuera de sus órdenes no es para juzgarlos como personas.

Cabe señalar que, Cueva no es el único que no tiene equipo, pues Renato Tapia tampoco encuentra club hasta el momento, Gianluca Lapadula sigue en la cuerda floja, y Paolo Guerrero tuvo un momento tenso en la Cesar Vallejo.