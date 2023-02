FPF programó 2 partidos de este arranque de torneo en el Garcilaso que se encuentra ‘cerrado temporalmente’

La Federación Peruana de Fútbol (FPF), a través de la Liga de Fútbol Profesional, programó partidos de esta tercera fecha del Torneo Apertura en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco que se encuentra temporalmente cerrado

Tras cuernos palos. Cuesta creer que la Federación Peruana de Fútbol (FPF), a través de la Liga de Fútbol Profesional, haya programado partidos de esta tercera fecha del Torneo Apertura en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco que se encuentra temporalmente cerrado.

Y es que, a través de un oficio del Gobierno Regional del Cusco, con fecha 26 de enero de este año, se le informó a los tres equipos cusqueños de la Liga 1 Betsson, Deportivo Garcilaso, Cienciano y Cusco FC, que el Estadio Inca Garcilaso de la Vega fue cerrado “hasta nuevo aviso”, sin embargo, al parecer, en la FPF no repararon de ese mínimo detalle y, lejos que Cusco FC sea uno de los equipos que ha decidido no jugar la Liga1 Betsson 2023 hasta que FPF retire la medida cautelar, hoy ese estadio Garcilaso no está habilitado para que se juegue fútbol profesional.

Precisamente, el propio Gobierno Regional del Cusco, con fecha 02 de febrero, le envió una respuesta al club Cusco FC que había solicitado el estadio Garcilaso para su partido ante Sport Huancayo. “Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, por el que su representada solicita permiso para el uso del Estadio Inca Garcilaso de la Vega, con la finalidad de poder realizar evento deportivo; al respecto debo comunicar que, desde el 27 de enero de 2023, se dispuso el cierre temporal del indicado estadio hasta nuevo aviso, en atención de que viene efectuando trabajos de mantenimiento”, se deja leer clarramente en el oficio.