“Franja Edil” se esconde

Anterior Administración, no da respuesta y no presentan balance. Por ello, no se realizó Asamblea Ordinaria del 30 de marzo

Para el último jueves 30 de marzo estaba programada la Asamblea Ordinaria en Deportivo Municipal, pero esta no se llevó a cabo, porque no se cuenta con el Balance General de la gestión 2022, porque Franja Edil nunca la envió.

Hace un par de días, la Junta Directiva actual envió una comunicación notarial a Franja Edil solicitando el Balance General 2022, pero hasta el momento no hay respuesta. Por ello, la Asamblea no se pudo realizar.

Además, vienen circulando mensajes sobre posibles actos de violencia, por ello, con el motivo de salvaguardar la integridad de los asociados no se llevó a cabo dicha reunión.

Como se recuerda, hasta hace poco Franja Edil estuvo al mando del club, se fue, pero dejó una crisis económica muy fuerte y el resultado fue la pérdida de un punto. Además, una gran molestia entre los trabajadores porque no les pagaron.