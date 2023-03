Municipal denuncia a exdirigente

Octavio Arias, directivo edil, señala que le harán llegar carta notarial a Marín Ojeda, por declarar que se usa el club como “lavandería”

Deportivo Municipal, se está haciendo cargo y con recursos propios pagó la deuda del mes de febrero. La idea es clara, recuperar a la institución y salir del mal momento, señaló Octavio Arias, dirigente y vocero actual de ‘Muni’.

Agregó que, hay quienes buscan poner trabas en el camino, dando a entender manejos extraños. Hace unos días, Martín Ojeda, socio y ex dirigente edil, dejó unas duras declaraciones. “No sabemos de dónde ha llegado ese dinero, el club no va a ser lavandería de nadie”, expresó tras conocer que se canceló febrero en ‘Muni’.

Ante esto, la respuesta de la Junta Directiva no tardó y el directivo Octavio Arias salió al frente. “Se pagó febrero con recursos del presidente. Hay personas que buscan desestabilizar al club y eso no lo vamos a permitir. Ya hablamos con nuestro abogado para hacer llegar una carta notarial a la persona que busca manchar la imagen de la Junta Directiva. Acá buscamos el bien de Municipal y no pueden hablar de esa manera”, dijo.

“Todos luchamos para que Municipal tenga lo mejor. Ya le hicieron mucho daño. Decirle al hincha que confíe, estamos trabajando y que acuda al estadio para apoyar al equipo”, concluyó.