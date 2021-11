García Pye: “Se esperaba que el Minsa pueda ampliar el aforo ante Bolivia”.

Antonio García Pye, gerente de selecciones de la FPF, habló respecto al aforo del Estadio Nacional de Lima ante Bolivia.

A solo una semana del partido ante la Selección Boliviana por las Eliminatorias, el aforo para este encuentro es solo el 20% del Estadio Nacional de Lima. Pese a esto, Antonio García Pye, gerente de selecciones de la FPF, mencionó en una entrevista que espera que el Minsa amplié la capacidad para este cotejo eliminatorio.

El gerente de la Selección Peruana habló sobre la sanción impuesta por la Conmebol por comportamiento inadecuado de los hinchas peruanos en el partido ante Chile: “No conozco los detalles específicos. Sé que se abrió un expediente después del partido con Chile y que se trató de presentar algunos atenuantes, más allá de eso no conozco, sin embargo igual esperemos que no sea tan complicada esta situación. Eso sí, queda como lección para la gente que siempre nos apoya que ese día algunos no se portaron muy bien”.

El directivo de la FPF también se refirió al aforo del Estadio Nacional para el partido ante la Selección Boliviana: “Seguramente, se saben algunas cosas más pero ese tema lo ve más el área legal. Yo no estoy siguiendo muy cerca el tema de la venta de entradas porque estoy más abocado a otros asuntos logísticos. Igual tengo entendido que se esperaba una respuesta de Minsa para que se pueda ampliar el aforo con miras al choque ante Bolivia. Esperemos que eso sea pronto para que la gente también se programe en la compra de sus entradas”, declaró en Radio Ovación.

Por último, el gerente de selecciones habló sobre el plan logístico para el encuentro en Caracas ante Venezuela: “Llegamos el domingo por la tarde y el lunes entrenaremos en el estadio Brígido Iriarte. Jugamos el martes por la tarde y luego del partido regresamos a Lima. Tema del hotel también está todo planificado”, finalizó.