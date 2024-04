Gareca: ‘He notado críticas pero también agradecimientos’

El actual director técnico de Chile, Ricardo Gareca, comentó sobre los diversos comentarios sobre su salida de la selección peruana.

Ricardo Gareca es reconocido como uno de los mejores entrenadores en la historia de la Selección Peruana, logrando clasificarla a un Mundial después de 36 años durante su destacada gestión entre 2015 y 2022. Sin embargo, su presente actual se encuentra distante del equipo bicolor.

Después de dejar la ‘sele’, Gareca regresó a Vélez Sarsfield, pero su paso por el equipo de Liniers no cumplió con sus expectativas, y tras un balance de 1 victoria en 12 partidos, decidió renunciar a su cargo. A pesar de ello, tuvo una nueva oportunidad, y a fines de marzo se anunció oficialmente su llegada a la Selección de Chile.

En su debut como director técnico de Chile en marzo pasado, el equipo tuvo una victoria contundente de 3-0 sobre Albania, seguida de una derrota ajustada de 3-2 contra Francia. Tras esta primera experiencia con la ‘Roja’, Gareca fue consultado sobre la reacción de la afición peruana ante esta nueva etapa en su carrera.

“He notado palabras de agradecimiento en las calles, lo cual me reconforta mucho“, afirmó, aunque también reconoció la presencia de críticas, entendiendo algunas de ellas.

Ademas, Gareca reveló que no contemplaba la posibilidad de que Chile estuviera interesado en contar con sus servicios. “Mi única preocupación fue respetar mis contratos durante el tiempo que estuve allí, que ya han pasado año y medio“, comentó.

“No esperaba que surgiera la oportunidad en Chile después de tanto tiempo. Sin embargo, cuando el presidente y varios dirigentes se acercaron a mí y me expusieron su propuesta, me pareció algo muy serio“, concluyó.