Vargas: “Lo aplaudo, me gustaría que siga por el mismo camino”

Vargas elogió al ‘Tunche’ Rivera por su buen nivel futbolístico demostrado por el jugador de Universitario de Deportes.

Con dedicación y esfuerzo en cada sesión de entrenamiento, ‘Spiderman’ se ganó un lugar en el corazón del entrenador argentino. Inicialmente, Bustos le brindó minutos como suplente, pero actualmente le ha dado la confianza para ser el delantero titular en el año del Centenario del cuadro crema, jugando ante Liga de Quito, Alianza Atlético y Junior de Barranquilla.

Rivera supo responder con excelencia a las oportunidades que recibió, siendo fundamental para que Universitario de Deportes supere partidos difíciles tanto en la Liga 1 Te Apuesto como en la Copa Libertadores. Esto provocó que Juan Manuel Vargas le elogiara, aunque también pidió moderación para evitar que la euforia afecte al jugador.

Podrías leer:

“Es la primera vez que lo veo jugar como delantero en la ‘U’ y su rendimiento, los dos goles, fueron perfectos, lo aplaudo. A veces, todo este tema de lo que genera el elogio, puede dar cargas y me gustaría que siga por el mismo camino“, comento el exjugador merengue y de la Selección Peruana.

Por otro lado, Julio César Uribe también elogió a Rivera, destacando su historia de superación que le ha permitido no solo destacar en Universitario de Deportes, sino también ganarse un lugar en la última convocatoria de la Selección Peruana.

“Aunque no lo conozco personalmente, he leído su historia, que es admirable. Aplaudo a José Rivera y espero que mantenga la humildad frente a los elogios, lo cual le permitirá seguir creciendo. Me alegra ver a mis compatriotas triunfar y contagiar alegría”, agregó el ‘Diamante’ durante una conversación con el ‘Loco’ en un programa de PlayzonBet.