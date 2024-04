Reynoso: “Hoy veo a Cruz Azul como un equipo fresco”

El ex DT de la Selección Peruana, Juan Reynoso, habló con respecto a las dudas sobre su futuro en el ámbito del fútbol.

Juan Máximo Reynoso formalmente se desvinculó de la Selección Peruana a finales de 2023. Desde entonces, el entrenador nacional optó por mantener un perfil bajo, evitando hacer declaraciones a los medios y prefiriendo mantenerse en reserva. Sin embargo, cuatro meses después, Reynoso rompió su silencio y compartió sus pensamientos sobre su futuro como director técnico.

El estratega, quien alcanzó la gloria al coronarse campeón con el Cruz Azul en la temporada 2021, ofreció una entrevista exclusiva al medio mexicano TUDN. Cuando se le preguntó si estaría interesado en regresar al equipo en algún momento, Reynoso no descartó la posibilidad, aunque enfatizó en la importancia de respetar los tiempos y las circunstancias.

“Sería deshonesto si dijera que no me interesa regresar, pero entiendo que hay momentos y procesos que deben ser respetados. Actualmente, veo al equipo en buenas manos y en un proceso de reestructuración positivo. Siempre me consideraré parte importante de la historia del club, pero eso no me da derecho a asumir que regresaré“, expresó Reynoso.

Asimismo, el ‘Cabezón’ destacó el renacimiento de Cruz Azul bajo el liderazgo del señor Anselmi. “Observo al Cruz Azul como un equipo revitalizado, con una nueva estabilidad. Me alegra ver cómo los aficionados comienzan a creer nuevamente en un equipo que hace poco carecía de esa esperanza de competir en la cima“, añadió.

Recordemos que Juan Reynoso obtuvo dos títulos mientras dirigía al Cruz Azul: el trofeo de Campeón de Campeones y la Liga MX. Además, durante su etapa como jugador del equipo mexicano, también consiguió varios campeonatos, incluyendo dos Ligas de Campeones de la Concacaf, una Copa de México y una Liga MX. Estos logros representaron los últimos trofeos del club antes de que Reynoso regresara como entrenador en enero de 2021.