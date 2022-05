Gareca: “La carrera de Paolo no se puede basar solamente en un partido”

El DT de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, brindó una conferencia de prensa y dio a conocer la lista de convocados para el repechaje rumbo a Qatar 2022. Y explicó la ausencia de Paolo Guerrero.

“Paolo sigue siendo el capitán de la selección y tiene un período de recuperación que no queremos modificar. Su importancia está fuera de discusión, él tiene mucho por delante, su carrera no es solo este partido (repechaje). No podemos exponerlo”