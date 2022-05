Gareca tras la ausencia de Ruidíaz: “Estamos priorizando un grupo que está dando resultados”

El tigre no citó al ‘Depredador’ ni a la ‘Pulga’ de cara a la repesca para Qatar 2022.

El DT de la Selección Peruana, Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados de cara al partido por el repechaje al Mundial de Qatar 2022. Guerrero y Raúl Ruidíaz no fueron considerados por el tigre.

“Nosotros tenemos que tomar decisiones. Dentro de este contexto estamos priorizando un grupo que está dando resultados. En los últimos compromisos quedamos conformes con el grupo. En general Raúl atravesó momentos excelentes. No tiene nada que ver la decisión del momento, tiene que ver lo que resolvemos ahora. Ahora queremos darle continuidad al grupo.”

Expresó Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

Asimismo, en esa línea el tigra recalcó. “Raúl siempre está en la consideración. No tiene nada que ver la resolución final de Raúl. Siempre contemplamos las situaciones de los muchachos”

“Hay muchachos que no tienen problemas, hay jugadores que necesitan descanso. Ruidíaz ha tenido temporadas muy duras, lesiones y complicaciones. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver la postura o decisión que pudo haber tomado en su momento. Tiene que ver con lo que resolvemos en este momento. Y en este momento hemos resulto darle continuidad a un grupo que en situaciones apremiantes como nos tocó vivir, notamos una superación y para enfrentar este partido definitivo creemos que mantener este grupo que en la mayoría los casos estuvieron a la altura de las circunstancias. Nos parece lo más apropiado y no tiene nada que ver con otra cuestión. Ese es el único análisis que se hace”, concluyó Gareca.

Sobre el partido de repechaje: “Creemos que vamos a llegar bien, pero es un solo partido, son rivales que están en la misma situación que nosotros, buscando la posibilidad de poder acceder a un Mundial. Tanto ellos como nosotros buscaremos la posibilidad de llegar de la mejor manera”.

Finalmente, el equipo de Ricardo Gareca empezará ya a trabajar desde ya pensando en el partido del repechaje ante Australia o Emiratos Árabes, pero con el amistoso previo en Barcelona frente a Nueva Zelanda, el domingo 5 de junio.