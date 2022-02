Gareca: La única forma de no renovar con Perú, es que haya algo concreto con Argentina

Tras los rumores de medios que afirman que el tigre estaría en negociaciones para asumir el mando del cuadro cafetero. Recordemos que lo Gareca afirmó sobre una salida de la Bicolor.

¿Humo Cafetero? El estratega argentino y actual cerebro de la bicolor, Ricardo Gareca, comentó hace meses que la única posibilidad de no renovar contrato con la Bicolor, era si llegaba una oferta oficial de la Albiceleste.

“La única posibilidad que yo no renovara con Perú es que tuviera posibilidades concretas con la selección argentina, si no, yo estaba muy cómodo en Perú”

Manifestó el ‘tigre’ hace meses en el programa F360 de ESPN.

Siempre agradecido. En esa misma línea, Ricardo Gareca agradeció el respaldo que le brindó y sigue dando la dirigencia peruana. “Tuve respaldo en momentos muy complicados, cuando no ganaba. Los dirigentes me respaldaron, Juan Carlos Oblitas me respaldó. Estamos súper agradecidos con Perú en ese aspecto. Me respaldaron muy bien, cuando estábamos penúltimos en las eliminatorias”.

¿Dónde surgió que el ‘Tigre’ sería el próximo DT de Colombia?

La prensa ecuatoriana se habló sobre la posible llegada de Ricardo Gareca a la selección cafetera. Según Vito Muñoz, el ‘Tigre’ ya habría entablado contacto con la Federación Colombiana de Fútbol.

“Sería el nuevo técnico de Colombia para la próxima eliminatoria”, señala el periodista ecuatoriano en el programa Marca 90 y añade que el ‘Tigre’ habría puesto como una de sus condiciones disputar algunos partidos en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

Finalmente, recordemos que Gareca tiene contrato con la Federación Peruana de Fútbol hasta el final de las presentes Eliminatorias, vínculo que se renovaría automáticamente hasta el Mundial de Qatar 2022 si se clasifica.

¿Habrá cambiado de opinión respecto a la Albiceleste por el conjunto cafetero?