Gareca: “Perú y Bolivia se quedaron en el tiempo”

Ricardo Gareca habló desde Argentina sobre la situación actual del fútbol, su pasado como jugador y sobre varios del equipo nacional

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, habló en Radio Cooperativa de Argentina sobre muchas cosas. Entre ellas el estado del fútbol peruano, la situación con la pandemia y los jugadores en el exterior.

La situación del país con la pandemia

“Nosotros, en el fútbol, estamos totalmente controlados. No creo que a un ciudadano le hayan hecho los mismos testeos que me han hecho a mí. No se puede entender cómo no se reactiva todo. A veces escuchas cada locura que se habla y te volves loco. Acá en Perú el fútbol no arrancó, va a arrancar el 12 de marzo. Y acá fue un éxito desde el comienzo de la pandemia. Es una lucha constante”.

El público peruano y la organización

“El público peruano siempre nos ha demostrado mucho afecto y yo soy un agradecido. El jugador peruano se abre paso entra la ineficacia e inoperancia que hay en el propio fútbol peruano. En Perú la infraestructura no ha crecido desde los 70´ y por eso hoy Perú afronta la problemática de que sus jugadores no pueden crecer. Perú y Bolivia se quedaron en el tiempo. No le brindan nada al jugador. El jugador peruano se tiene que ir abriendo paso en medio de esa problemática”.

Peruanos en el exterior

“A mí me llamaron Milito y Riquelme y he hablado con ellos sobre jugadores peruanos. Me interesa que los jugadores peruanos pasen por el fútbol argentino porque es altamente competitivo. Zambrano tuvo la suerte de llegar a Boca y salir 2 veces campeón. Tiene las condiciones para asentarse y tendrá que demostrarlo. Jugar en Boca requiere de condiciones que siento que él las tiene”.