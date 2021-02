“Ya no me quiere nadie en el Real Madrid”

James Rodríguez da por terminada la relación con el Madrid en un directo en sus redes sociales

James Rodríguez se marchó el pasado verano de Madrid con dirección al Everton de Carlo Ancelotti. Asimismo, el colombiano se marchó por la puerta de atrás del club merengue en el que nunca llegó a asentarse y que no consiguió convencer a ninguno de los entrenadores que tuvo en el Real Madrid.

Por ello, James Rodríguez se confesó sobre su relación el Real Madrid en su canal de Twitch. Mientras estaba retransmitiendo una partida de videojuegos, una de las personas que jugaba le preguntó sobre su futuro y sobre si retiraría en Colombia. Por consiguiente, el mediocampista del Everton negó que se fuera a retirar en su país, aunque reconoció que en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar.

Por último, otro usuario le preguntó sobre una posible vuelta al Real Madrid. “Ya no me quiere nadie allí”, dijo James Rodríguez que generó el interés de los que estaban jugando con él. Una de ellas le dijo que “la afición te tiene mucho cariño”, a lo que el colombiano respondió: “Creo que sí, no sé”. Finalmente, terminó zanjando el tema con “es parte del fútbol muchachos”.