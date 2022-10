Gareca sobre borrar a Pizarro: “No siempre todos van a estar conformes”

El exentrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, reveló los detalles que lo llevaron a no contar más con Claudio Pizarro en las Eliminatorias para Rusia 2018

Ricardo Gareca tuvo una de las decisiones más comentadas y también acertadas, cuando fue el dejar de tomar en cuenta a algunos referentes del equipo bicolor para la segunda mitad de las Eliminatorias a Rusia 2018, decisión que finalmente funcionó, ya que logró consolidar un grupo sólido con el que finalmente logró la histórica clasificación al Mundial 2018.

Uno de los jugadores que tuvo esa suerte fue el excapitán Claudio Pizarro, quien en varias oportunidades de aquel momento, manifestó su deseo de poder volver a vestir la camiseta “Blanquirroja”, hecho que no volvió a ocurrir con el DT argentino. En su paso por Perú para participar en conferencias como invitado especial, Gareca se animó a responder sobre el proceso que realizó para tomar la decisión.

“Siempre van a haber problemas, y cuando tomas decisiones no siempre todos van a estar conformes, pero tiene que haber un convencimiento de que la determinación se toma con fundamento. En mi caso, me gusta ponerme de acuerdo con la persona y con el grupo, y es importante ser coherente en ambos espacios, sabiendo siempre cuándo es el momento propicio para tomar decisiones difíciles. Lo más importante es que el grupo no se resienta, y para eso tienen que haber pautas con las que todos estén de acuerdo y que son parejas para todos: no hay excepciones”, manifestó “El Tigre” para Semana Económica.

Redactado por: Miguel Casana