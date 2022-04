Gareca: “Tenemos considerados a Farfán y Guerrero para el repechaje”

Ricardo Gareca habló recientemente en conferencia de prensa y se refirió a al posibilidades que tienen Paolo Guerrero y Jefferson Farfán de llegar al repechaje con la selección peruana.

“Considero a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero Guerrero. Deben tener actuaciones, sino será difícil. Con Paolo montaríamos algo similar a Yotún, pero no sé si nos dará el tiempo. Si no comprobamos que ellos juegan antes del repechaje, si no llegamos a comprobar un buena performance, las posibilidades se reducen a nulas”.