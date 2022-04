Selección Peruana jugará amistoso en Europa previo al repechaje

La idea de la FPF es que la selección juegue una semana antes del repechaje en Europa, para que el viaje a Qatar sea más corto.

Ricardo Gareca comentó sobre los planes de la Selección Peruana de cara al repechaje que se jugará ante Australia o Emiratos Árabes Unidos el próximo 13 de junio por un cupo al Mundial Qatar 2022.

“Probablemente vayamos a fines de mayo a Europa para iniciar el proceso de adaptación. También planificamos tener un partido internacional de suma importancia para nosotros”.

Asimismo, en tanto a la logística, agregó: “Partiremos con los jugadores del medio local que sean citados, quizá si alguna liga que pueda llegar a terminar antes, también se pueden sumar en la salida desde aquí. Pero la mayoría de los muchachos ya se integrarían allá en Europa”.

En la misma línea, el ‘Tigre’ precisó: “Iríamos a España. Las ciudades serían Barcelona, Murcia. Murcia está cerca de Alicante. No hay posición respecto a eso. La diferencia horaria entre España y Doha es de una hora. También se manejaría la posibilidad de un partido en España. No me lo han confirmado”

Finalmente, el partido se llevará a cabo el 13 de junio en Doha, aunque no se sabe aún si será en el estadio Ahmad Bin Ali o el Education City. Eso lo corroboraron los representantes de la FPF que acudieron a las sedes en la capital de Qatar.