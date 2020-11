‘Gavilán’ vuelta alto

Con doblete de Guevgeozián, UTC derrotó 4-2 a Cantolao y se metió entre los primeros del Grupo A.

Con un trabajo silencioso, Franco Navarro ha convertido a UTC en uno de los mejores equipos del torneo y ayer derrotó con contundencia 4-2 a Cantolao en el Alberto Gallardo y demostró sus serias intenciones de pelear el Grupo A, pues en tres partidos lleva dos victorias y un empate. El primer tiempo fue un verdadero huracán del ‘Gavilán’, pues anotó cuatro goles solo en el primer tiempo, y la gran figura fue Mauro Guevgeozián, quien abrió la cuenta de penal a los 22’, luego se salió del área y con mucha calidad le puso un centro a Iberico para que de cabeza aumente a los 31’, pero el show del armenio seguía y solo 6’ después marcó el tercero de volea luego de un gran desborde de Ramírez. La paliza finalizó con tanto de Trovento a los 43’ con un remate desde el borde del área luego de un mal despeje del portero Lozada, quien reemplazó al lesionado Erick Delgado, tras un córner.

Los dirigidos de Jorge Espejo, quien dirigió su segundo partido en el banquillo, parecieron reaccionar cuando Sánchez (45′) descontó en la última del primer tiempo y Ramírez marcó de penal tras una tonta mano de Guevgeozián a los 67′, sin embargo, a pesar de que se jugó media hora más pues hubo 7′ de descuento, y estaban a dos goles de la hazaña, el ‘Delfín’ no volvió a mostrar reacción y UTC acabó más cerca del quinto. De esta manera el equipo del puerto sumó su quinto partido sin ganar.

UTC (Cajamarca) 4

Salomón Libman

————————

Josué Estrada

Koichi Aparicio

Delio Ojeda

Adrián Gutiérrez

————————

Nicolás Ortiz

Paulo Goyoneche

Luis Iberico

Erinson Ramírez

Emiliano Trovento

———————

Mauro Guevgeozián

——————————

DT: Franco Navarro

—————————

CANTOLAO 2

José Lozada

—————–

Walter Serrano

José Ramírez

Arón Sánchez

Orlando Núñez

—————-

Jesús Castillo

Augusto Solís

Sandro Rengifo

Yuriel Celi

Jarlín Quintero

——————–

Mario Ceballos

———————–

DT: Jorge Espejo

—————————-

ÁRBITRO: Renzo Castañeda

GOLES: Mauro Guevgeozián 22’, 37’; Luis Iberico 31’, Emiliano Trovento 43’ (UTC). Arón Sánchez 45’, Junior Ponce 67’ (CAN)

CAMBIOS: Rick Campodónico x Emiliano Trovento, Carlo Diez x Nicolás Ortiz, Renato Espinoza x Erinson Ramírez (UTC). Farihd Jasaui x Orlando Núñez, Mario Tajima x Augusto Solís, Junior Ponce x Yuriel Celi, Christian Sánchez x Jesús Castillo (CAN)

TA: Nicolás Ortiz, Koichi Aparicio (UTC). Farihd Jasaui (CAN)

ESTADIO: Alberto Gallardo (Lima)