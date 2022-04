Gentile: “Nos queda la bronca que regalamos un tiempo”

Gaspar Gentile, delantero de UTC, habló tras empatar 2-2 ante el UTC por la Liga 1 Betsson

Gaspar Gentile, delantero de UTC, habló tras empatar 2-2 ante el UTC por la Liga 1 Betsson. El atacante argentino señaló que estuvo con bronca, ya que en el primer tiempo jugaron pésimo y perdieron tiempo en poder ganar el encuentro.

Sobre el pésimo primer tiempo, “Tuvimos un primer tiempo bastante malo, no encontrábamos la pelota, y ellos la verdad que salieron muy bien. Por lo menos, pudimos terminar con algo (sumando)”

Como se sabe, Gentile ingresó a los 71 minutos del segundo tiempo y él señaló que está molesto por este empate: “Nos queda la bronca que regalamos un tiempo, veníamos ilusionados con las ganas de quedarnos con los 3 puntos, pero lo importante nos llevamos un punto, tras las 3 derrotas consecutivas”.

Franco Navarro, director técnico de UTC, habló sobre el empate de su plantel en el segundo tiempo del encuentro: “Le damos valor a todo lo que nos permita sumar. Hoy pudimos recuperar un punto después de un primer tiempo difícil, porque no estábamos claros y tenemos que evaluarlo muy bien, y no puede repetirse ni acá ni en ningún lado, porque el rival no te perdona”, declaró el estratega del club cajamarquino.