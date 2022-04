Navarro: “No voy a parar hasta que el equipo empiece a funcionar y ganar”

Franco Navarro, director técnico de UTC, habló tras empatar 2-2 ante la Academia Cantolao por la fecha 10 de la Liga 1 Betsson

Franco Navarro, director técnico de UTC, habló tras empatar 2-2 ante la Academia Cantolao por la fecha 10 de la Liga 1 Betsson. El estratega nacional señaló que el cuadro cajamarquino hizo un pésimo primer tiempo en este encuentro.

“Le damos valor a todo lo que nos permita sumar. Hoy pudimos recuperar un punto después de un primer tiempo difícil, porque no estábamos claros y tenemos que evaluarlo muy bien, y no puede repetirse ni acá ni en ningún lado, porque el rival no te perdona”, declaró el estratega del club cajamarquino.

Asegura que en el segundo tiempo el equipo pudo empatar, gracias al compromiso del plantel: “Me quedo con el segundo tiempo, en donde el equipo mostró amor propio, compromiso, esas ganas de revertir el mal momento. Estoy convencido que vamos a mejorar, ese el compromiso que tenemos nosotros con la gente de Cajamarca”.

Finalizó su conferencia de prensa, hablando sobre el compromiso que tiene con el UTC: “La responsabilidad de todo lo que pasa en el equipo es mía y no voy a parar hasta que este equipo empiece a funcionar y ganar, ese es el compromiso que tengo con el club, y creo en este buen grupo humano. No nos queda otra que seguir trabajando”.