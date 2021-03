Georgina revela qué cosas tiene prohibido hacer Cristiano en casa

La novia de Cristiano desveló algunos detalles de su vida más íntima en una entrevista para el semanario italiano ‘Sportweek’

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, dio una entrevista en la que reveló nuevos detalles de la vida personal y amorosa con el delantero de la Juventus, confesando algunas cosas del día a día.

Por ejemplo, las cosas que Cristiano Ronaldo tiene prohibidas en el hogar. Por consiguiente, la modelo hispanoargentina realizó las sorprendentes declaraciones en una entrevista para el semanario italiano Sportweek. Asimismo, Georgina comunicó que el motivo de estas particulares prohibiciones es el peligro de una posible lesión del luso.

“Cristiano es un súper papá y el mejor esposo con el que podría soñar. Pero él no cocina. Después de entrar toda la mañana se merece encontrar un buen plato de comida caliente preparado con cariño en la mesa. Tenemos un chef, pero yo a veces cocino”, expresó Georgina Rodríguez. Además, su pareja insistió en la motivación que supone para ella entrenar cada día en el gimnasio junto a su pareja

Por último, el delantero de la Juventus no puede cambiar ni una sola bombilla en casa. “Es imposible, tenemos unos techos tan altos… ¿Si fueras Cristiano Ronaldo cambiarías una bombilla a casi 6 metros del suelo? Mejor no. Cuídate y dedícate a ser el mejor en lo que haces. Yo me ocuparé del resto. Hago que todo salga bien, me gusta cuidar de mi casa y de mi familia”, confesó.