Gerardo Ameli: “La sensación es de mucho dolor”

Gerardo Ameli, entrenador del Club Cienciano, brindó declaraciones tras caer ante FBC Melgar y quedar eliminado de la Copa Sudamericana.

Llanto de ‘Papá’. Cienciano cayó por la mínima ante FBC Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA y quedó afuera de la Copa Sudamericana. Gerardo Ameli, entrenador del elenco ‘imperial’, analizó en conferencia de prensa el desarrollo del partido disputado en Arequipa.

El estratega argentino confesó cual fue la diferencia de ambos equipos en el partido de vuelta: “Melgar fue un equipo más compacto en todas sus líneas. En el primer tiempo estaban mejor posicionados, eso generó que ganen la mayor parte de los duelos. Nuestro equipo estaba muy largo, amplio y empezamos a llegar tarde a las posesiones de ellos. No pudimos ejercer lo que mejor nos venía saliendo, que era la intensidad y la presión. Ahí estuvo la clave, sobre todo del primer tiempo”.

El DT del ‘Papá‘ lamentó la temprana eliminación de su equipo en la Sudamericana: “La sensación es de mucho dolor. Creo que el resultado de hoy tal vez es justo. Lamentablemente, fue injusto el resultado de la cancha nuestra. Ese resultado injusto en cancha nuestra termina definiendo la llave. Para mí, el que gana es justo porque hizo más goles que el rival. En este caso, Melgar es justo ganador de la llave”.

Para finalizar, el entrenador de 51 años declaró que no tiene nada que recriminarle a sus dirigidos: “Al equipo no se le puede reprochar las ganas, la predisposición, la voluntad ni el esfuerzo. La primera conclusión es que no nos sobra nada y que si no somos un equipo agresivo, luchador, metedor e inteligente pasamos sobresaltos contra cualquiera”, concluyó.