Germán Leguía: “Australia no va a salir tanto”

Germán Leguía, ex jugador de la Selección Peruana, analizó la futura participación de Perú en el repechaje ante Australia

Germán Leguía, ex jugador de la Selección Peruana, analizó la futura participación de Perú en el repechaje ante Australia. El ex futbolista de Universitario de Deportes señaló que los ‘Canguros’ no atacarán por falta de recursos.

“Hay que respetar a todos los rivales, por algo están ahí. Ricardo Gareca creo que sabía que iba a enfrentar a Australia porque el amistoso fue con Nueva Zelanda que es un rival muy parecido a Australia. Esa fue una imagen de lo que puede ser el partido, con Perú no va a ser lo mismo que contra Emiratos Árabes, no van a salir tanto porque saben que están Carrillo, Cueva. Van a marcar arriba pero no van a irse como contra Emiratos Árabes, van a esperar y aguantar atrás”, dijo a Radio Ovación.

Sobre poner a Renato Tapia o Pedro Aquino para el encuentro ante Australia: “Con el respeto que le tengo a Tapia, yo soy hincha de Aquino. Yo, marcando las diferencias, lo comparé con Kanté el día del Perú – Francia. Es un jugador que sale más arriba, no se mete tanto entre los defensas. Tapia también tiene lo suyo y por eso es titular con Ricardo. Es una preferencia que tengo pero siempre respeto lo que hace Ricardo”.

Sobre el rendimiento de Sergio Peña en la Blanquirroja: “Este es un equipo, no es individual. Peña trabaja, baja, ayuda a los costados, eso es lo que ve Ricardo. Tú sientas a Peña, ¿a quién pones? ‘Canchita’ juega por el otro lado y se va más arriba, Peña acompaña a Carrillo como a Corzo”.

Finalizó su entrevista hablando sobre el delantero Santiago Ormeño: “Todo el mundo habla de Ormeño, por algo Ricardo algo le ha visto, si Ormeño juega en México es por algo, lo que él escoja me parecería bien”.