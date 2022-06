Butrón: “No hay que confiarse porque Perú tiene mejor fútbol”

Leao Butrón, ex portero nacional, hablo sobre el repechaje dónde Perú enfrentará a Australia

Leao Butrón, ex portero nacional, hablo sobre el repechaje dónde Perú enfrentará a Australia. Además el ex portero de Alianza Lima señaló que nuestros seleccionados son muy superiores a los ‘Canguros’ pero igual no deberán confiarse.

“Es una selección que tiene dificultades atrás, más allá que le tocó uno de los mejores jugadores de Emiratos, pero se notó muchas dificultades atrás. Me parece que mucha confianza la depositan en la parte física. Yo creo que por ahí está basado el tema contra Perú el día lunes”, comentó Butrón en Radio Ovación.

Acepto que Perú no es favorito pero igual no deberán confiarse: “Más allá de lo que se diga, a mí me parece que es un partido parejo, porque Perú me parece que juega mejor, pero no siempre jugando mejor vas a lograr el objetivo. Hay otras formas de ganarlo. Está la parte física. No hay que confiarse porque Perú tiene mejor fútbol”.

Finalizo su entrevista señalando la dificultad de un partido sin ida y vuelta: “Cuando eres favorito de la llave, es más complicado porque una sola situación puede cambiar el rumbo del partido. Me refiero a una lesión, una expulsión. Creo que es más complicado en este caso para Perú. La mochila de la responsabilidad la tiene que llevar Perú”.