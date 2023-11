Lapadula afirmó que la salida de Juan Reynoso de la selección sería “una derrota”

Gianluca Lapadula se refirió a la permanencia del Juan Reynoso luego de haber caído ante su similar de Bolivia en la fecha 5 de las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.

El delantero que juega en el Calcio estuvo presente dando declaraciones en una conferencia de prensa en La Videna.

El goleador peruano en las pasadas eliminatorias se declaró a favor de la continuidad del técnico de la “Bicolor” Juan Reynoso. Afirmó que una eventual salida sería una derrota para la sselección.

Declaraciones de Lapadula.

“Todos estamos conscientes que no es un buen momento, creo que hay que compartir el momento, no solo se puede atacar a Reynoso, por ejemplo, allá en La Paz, tuve mi oportunidad de gol y fallé. Es una responsabilidad que yo llevo, voy a compartir la culpa, no hay que atacar al profe, todos somos una familia, en las buenas y en las malas. Solo hay que trabajar, que es lo más importante y lo hacemos muy bien, y seguir unidos como somos ”.

“Para mí sería una derrota si algo parecido pasara, quiero decir que lo siento mucho por este momento, a todos y a la hinchada peruana, no están saliendo como queremos, no está saliendo bien, no perdamos la confianza, sé que puede pasar a veces, a mí me ha pasado muchas veces y he aprendido a sentirme cómodo en situaciones incómodas. Yo tengo mucha confianza sobre todo en este grupo”.

“Si me acuerdo bien, en la última Eliminatoria pasó lo mismo, estábamos en la misma situación. El comando técnico también buenas ideas. Hay que jugar como sabemos, con la misma actitud, con el mismo corazón que metimos, porque lo tenemos y ya lo hemos demostrado muchas veces”.

Palabra de Reynoso.

Reynoso y lo que dijo respecto de su continuidad cuando declaró en La Paz posteriormente a la derrota de 0-2 ante Bolivia.

“Sé que esto es fútbol, los resultados, hay situaciones ajenas, siempre he sido perseverante en mi vida y hoy no va a ser la excepción. Mi contrato es por todo el proceso. Me quedo tranquilo con la perspectiva de los jugadores, entiendo la molestia de la gente, no comparto su opinión”

