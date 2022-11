Gianluigi Buffon: “Argentina o Brasil, los veo muy fuertes. Francia me parece la única que puede rivalizar”

Uno de los que ya se encuentra en Qatar a pesar de que Italia no va al Mundial es la leyenda italiana Gianluigi Buffon, quien habló del sentimiento de no ver a su selección luchando por la Copa. Uno de los grandes ausentes del mundial de Qatar 2022 es Italia. De hecho, el cuadro azurro es el único campeón de mundo que no jugará en último mundial.

El fútbol ya está en modo Mundial y las selecciones empiezan a llegar a Qatar para disputar la cita orbital, donde todas las miradas estarán sin duda frente a todas las estrellas que jugarán para su país y lograr ser los mejores del planeta.

Gianluigi Buffon se refirió a los candidatos para el mundial que se jugará en el Medio Oriente. “Argentina o Brasil, los veo muy fuertes. Francia me parece la única que puede rivalizar. Quizá Bélgica, me gusta mucho Thibaut Courtois”.

El campeón mundial en el 2006 confesó su experiencia en una copa del mundo.”Es una competición en la que, si lo haces peor de lo que se espera, te sientes asediado por todos lados. Pero si vas más allá, como nosotros en 2006, es un éxtasis que permanece durante meses. Una sensación magnífica, porque entiendes que eres una herramienta esencial para la felicidad de la gente, la cosa más hermosa del mundo”.

Redactor: Diego Pecho