Lionel Messi: “Nosotros estamos muy ilusionados. Tenemos un grupo muy lindo, que está con muchas ganas”

Lionel Messi jugará su quinto mundial con la selección argentina y a pocos días de su debut con Arabia Saudita, rompió su silencio sobre su sentir con lo que significa luchar por ganar la tercera Copa del mundo.

“Nosotros estamos muy ilusionados. Tenemos un grupo muy lindo, que está con muchas ganas. Pensamos en ir poco a poco, los grupos del Mundial nunca son fáciles, esperamos empezar de la mejor manera para afrontar todo lo que venga después, pero estamos con muchas ganas”, sostuvo en una entrevista a la CONMEBOL.

El delantero manifestó quienes son los favoritos para llevarse el título. “Si tengo que poner alguna por encima, creo que Brasil, Francia e Inglaterra hoy por hoy están un poquito por encima del resto. Pero el Mundial es tan difícil y complicado que puede pasar de todo”.

Sobre las finales de Copa América y el mundial 2014 que no pudieron ganar, aseguró: “Más allá de no haber podido ganar, se hizo todo el recorrido, todo el camino. Lo que disfrutó la gente el Mundial de Brasil no lo había visto nunca. Fue injusto porque ya traspasaba lo futbolístico, también las críticas, se llevaba para cualquier lado, eran muy dañinos los comentarios”.

Finalmente, Messi manifestó su deseo tener un Mundial en Sudamérica. “Ojalá se dé esa oportunidad y podamos vivir en Sudamérica el Mundial. Son competiciones especiales. Ojalá se pueda dar”.

