Gilberto Hidalgo: “Nosotros los árbitros cometemos errores, pero nadie se prepara tanto para trabajar mal”

El penal cobrado en el partido entre Carlos Stein y Alianza Lima por la fecha 12 del Clausura, ha causado bastante polémica por la decisión del arbitro. El exarbitro nacional, Gilberto Hidalgo, analizó la situación de la terna nacional en la actualidad en una entrevista radial.

“Nosotros los árbitros cometemos errores, pero nadie se prepara tanto para trabajar mal. Pierluigi Colina dijo algo muy cierto: el fútbol no es un deporte perfecto, ¿por qué esperan que el arbitraje lo sea? Siempre están a la expectativa de cualquier error arbitral. Con esto no quiero respaldar los errores, pero el árbitro siempre se va a equivocar. El tema es que hay que hacerlo cada vez menos, pero no esperen un arbitraje cero errores”, comentó Hidalgo.

El exárbitro también señaló que el juez del polémico partido entre Carlos Stein y Alianza Lima tendrá que asumir su decisión. “Usted sanciona lo que ve. Si está seguro de lo que es, entonces manténgase en sus trece. Si el árbitro tiene la convicción de que lo que sancionó fue lo que vio, entonces nadie le va a cambiar el punto de vista. El árbitro tuvo la certeza que fue penal, aunque las imágenes muestran lo contrario. Entonces va a tener que pagar por ello, porque esto es así”.

Finalmente, habló sobre el VAR y su necesidad en el fútbol. “El VAR ve lo que el árbitro no ve. Ha evolucionado una barbaridad. Su uso no es el apropiado. Para ser un árbitro VAR se necesita un curso de 6 meses y estar a la altura de la tecnología, pero que es necesario, es necesario”.

Redactor: Diego Pecho