Gonzalo Bueno: “Es complicado ser profesional, pocas personas viven del tenis”

El tenista peruano fue convocado tras la lesión de Nicolás Álvarez.

Gonzalo Bueno se refirió sobre su convocatoria al equipo de Copa Davis tras la lesión de Nicolás Álvarez y dijo estar muy contento por la oportunidad. Además, habló sobre ser tenista en Sudamérica.

“Fue una decisión difícil porque en Sudamérica es complicado ser profesional y pocas personas viven del tenis pero creo que trabajando duro y haciendo las cosas bien puedo llegar. Hay más momentos duros que felices pero quiero disfrutar en la etapa en la que estoy”.

Declaró el tenista para Ovación.

Además, la joven promesa afirma estar contenta con la convocatoria. “Estoy en Brasil ahora en un torneo, fue una sorpresa y una motivación. Siempre fue mi sueño representar a Perú y es una alegría enorme para mí, para mi equipo de trabajo y mi familia”.

Asimismo, Gonzalo agregó: “A los 17 años estar en el equipo de Copa Davis no me lo esperaba, es algo muy lindo y no voy a olvidar nunca la primera convocatoria”.

Sobre sus virtudes en el campo de tenis sostuvo que: “Soy más singlista que doblista pero siento que soy capaz de jugar bien en dobles, estoy preparado y ojalá se dé la oportunidad.”