Gonzalo Bueno: “Siempre fue mi sueño representar a Perú”

No va por eso. Gonzalo Bueno, tenista nacional, habló de su convocatoria al equipo de Copa Davis tras la lesión de Nicolás Álvarez y la emoción que siente por participar. Juan Pablo Varillas encabeza la delegación peruana y estará acompañado de Conner Huertas del Pino, Arklon Huertas del Pino, Sergio Galdós y, ahora, Gonzalo Bueno.

Bueno comentó lo siguiente sobre su llamado: “Estoy en Brasil ahora en un torneo, fue una sorpresa y una motivación. Siempre fue mi sueño representar a Perú y es una alegría enorme para mí, para mi equipo de trabajo y mi familia. A los 17 años estar en el equipo de Copa Davis no me lo esperaba, es algo muy lindo y no voy a olvidar nunca la primera convocatoria”.

Además, se refirió a sus virtudes en el campo de tenis: “Soy más singlista que doblista pero siento que soy capaz de jugar bien en dobles, estoy preparado y ojalá se dé la oportunidad. “.

Además, destacó su pasión por el tenis: “Fue una decisión difícil porque en Sudamérica es complicado ser profesional y pocas personas viven del tenis pero creo que trabajando duro y haciendo las cosas bien puedo llegar. Hay más momentos duros que felices pero quiero disfrutar en la etapa en la que estoy”.

Por último, habló de la nómina nacional: “Conozco a la mayoría por nombre, creo que es una serie muy pareja, en la Copa Davis el ranking no importa y uno da todo por su país, ojalá que podamos ganar pero va a ser duro”.