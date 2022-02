Simeone: “Se puede ganar una Champions sin ganar ningún partido”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, habló luego del empate de su equipo frente al Manchester United por los octavos de final de la Champions

No todo está perdido. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid de España, habló luego del empate de su equipo frente al Manchester United por los octavos de final de la Champions. El conjunto Colchonero ahora tendrá que visitar Old Trafford en busca de la hazaña y el acceso a cuartos de final.

Simeone comentó lo siguiente sobre el partido: “Está claro que de octavos de final en adelante se puede ganar una Champions sin ganar ningún partido. Me voy satisfecho con el juego, no con el resultado. No nos dio para ganarlo”.

Además, manifestó que el United aprovechó la única que tuvo: “Aprovecharon el único desajuste que tuvimos en un partido muy bueno. Sabíamos que en alguna transición de defensa a ataque podía pasar esto”.

SE VIENE LA COPA DAVIS:

Además, destacó el buen trabajo de sus dirigidos:“Nos quedamos con un montón de cosas buenas, hoy el espíritu fue bueno, el trabajo colectivo fue bueno, la predisposición de presionar arriba fue buena. Los delanteros hicieron un muy buen partido y por eso no los cambié. Me quedo con un montón de cosas buenas, me gustó como se compitió y estuvimos muy cerca. No tengo dudas de que el camino es este”.

Por último, habló de la nómina nacional: “Conozco a la mayoría por nombre, creo que es una serie muy pareja, en la Copa Davis el ranking no importa y uno da todo por su país, ojalá que podamos ganar pero va a ser duro”.